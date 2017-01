Dakloze Remco is strijder van Buytenwegh

Het was heel wat mensen ontgaan, zelfs in de wijk Buytenwegh waar hij zit, maar de stad heeft een dakloze. Een ongekend verschijnsel in 079. Toch zat de 40-jarige Remco er ineens.



'Alles komt goed'. Elke keer als Remco het mobieltje aanzet dat hij heeft gekregen van buurtbewoner Piet van de Voort, verschijnt deze tekst op zijn scherm. Het is om de dakloze man bij de halte van de Randstadrail in winkelcentrum Buytenwegh een hart onder de riem te steken en hem eraan te herinneren dat het vanaf hier alleen maar beter kan worden. ,,Meer aan de grond kan ik niet zitten", weet Remco.



Al vijf maanden zwerft hij over straat, waarvan de laatste zeven weken in Buytenwegh. Hier ontfermen bewoners en de politie zich over hem. In het bijzonder Piet van de Voort en zijn vriendin Dewi. ,,Mijn vriendin zag hem zitten toen we een broodje aten. Hebben we er meteen ook een voor hem gekocht", vertelt Van de Voort. ,,Remco bedankte, maar wilde het niet aannemen. Toen zei ik lachend: als je het niet opeet, smeer ik het in je haar. Waarop hij zei: succes, want ik ben kaal." Ze raakten aan de praat en er ontstond een band. Sindsdien zorgt het stel elke avond voor eten, kleding en dekens.



Thermo-ondergoed

Een andere bewoonster die veel naar hem omziet is Sharon Kuiper. Ze maakt een praatje en zorgt voor boodschappen. En nu het kouder wordt ook voor thermo-ondergoed, handschoenen en een muts. Zelfs voor een treinkaartje als het nodig is, zodat Remco zijn medicijnen kan ophalen in Den Haag. Omdat Remco in het zicht van de camera's bij het station verblijft, houdt ook de politie een oogje in het zeil.



Remco is geroerd door de goede zorg en dankbaar. Het is ook wel eens anders, weet hij. ,,Je wordt genegeerd, gezien als een stuk vuil. Soms word ik uitgescholden. Zeggen ze dat ik stink." Hij betwijfelt of dat ook zo is. ,,Ik ken hier mensen in de wijk. Ik heb hier vroeger gewoond. Ik douche om de twee, drie dagen bij vrienden en mijn was wordt gedaan. Elke dag heb ik schone kleren aan en van het weinige geld dat ik heb, koop ik spullen om me te verzorgen. Als ik niet kan douchen, gebruik ik een fles water en shampoo om me op te frissen. Ik vind het jammer dat er soms zo wordt gereageerd, ik heb het vroeger ook goed gehad."