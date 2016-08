Dakwerker brengt collega's in veiligheid

Ontploffingsgevaar

En dus schoot Soeresh te hulp om de gasflessen op een veiligere plek te krijgen, terwijl hij geen hand voor ogen kon zien. Met zijn handen geeft hij aan dat die flessen ongeveer een meter hoog zijn. ,,Het gaat om zo'n vijftien flessen. Die kun je niet tillen, dus die legden we op de zijkant en rolden we weg naar een andere hoek van het dak, waar de airco staat. Daar werd al met water gesproeid om die in deze warmte koel te houden, dus dat leek de beste plek. Als we die gasflessen niet hadden weggehaald, zou het hele gebouw zijn ontploft.''



Toen de brandweer aankwam, heeft die vervolgens de gasflessen van het hoekje op het dak naar beneden gehaald. Collega Davey de Kreek (27) schudt zijn hoofd als hij denkt over wat er had kunnen gebeuren als die flessen waren ontploft. ,,Die gaan dan door de explosie gewoon door alle omliggende woningen heen. Dan hadden we hier niet meer gestaan.''



Boven op het dak hadden de dakwerkers geen idee hoe het er binnen aan toe ging. ,,We hebben gelijk geprobeerd om de dakbedekking waar de rook vandaan kwam, te blussen, maar beneden stond het al in lichterlaaie'', vertelt Soeresh. Een collega van de dakwerkers was van het dak geklommen om te proberen in de winkel te blussen. ,,Hij heeft acht brandblussers leeggespoten, maar het mocht niet baten. Het vuur had al volledig om zich heen gegrepen. De brand moest dus al enige tijd bezig zijn, toen wij het rook op het dak zagen.''



De mannen vertellen dat zij nog nooit zoiets als deze brand hebben meegemaakt in hun jarenlange carrière en vinden het gek dat zij de brand zo laat opmerkten. ,,Voordat er zo'n vuurzee komt, hadden we allang door moeten hebben dat er iets niet goed ging'', aldus Soeresh.