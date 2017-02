Daling aantal tienermoeders in regio zet door

Overigens is het geboortecijfer onder tieners een van de laagste ter wereld. In Nederland hadden op 1 januari 2016 2.214 meiden van 19 jaar of jonger een kind. Dat is 4,5 op de duizend, aldus CBS-cijfers.



Flevoland heeft relatief de meeste tienermoeders: 8 op de duizend. Van de vier grote steden is Rotterdam een uitschieter. Daar waren vorig jaar 11.5 tienermoeders op de duizend meiden. De cijfers van Utrecht en Amsterdam liggen onder die van Den Haag.



In Haaglanden is Zoetermeer na de hofstad de gemeente met de meeste zeer jonge moeders: 6,1 op de duizend. In 2015 waren het er nog 7 op de duizend. Leidschendam-Voorburg maakte een spectaculaire daling mee. Twee jaar terug werden daar nog 8,1 tienermoeders per duizend meiden geteld, vorig jaar waren dat er 3,5. Ook Delft daalde (van 6,8 naar 4,3). Alleen in Westland (van 1,6 per duizend in 2015 naar 2,5 vorige jaar) en Rijswijk (van 5 per duizend naar 5,6 per duizend) steeg het aantal.