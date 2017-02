Danceliefhebbers kunnen losgaan in het Zuiderpark

Het evenement biedt met vier podia voor elk wat wils. Je kunt er 'lekker flowen op deep house, die overgaat in tech house' tot losgaan op 'stampende rauwe techno'. Daarnaast is er nog een 'house area', waar het begint met 'zwoele hete electric' om uit te komen bij 'lekkere future house'. Wat er bij het vierde podium te horen zal zijn, houdt Den Haag Outdoor nog even geheim.



Als afsluiting komt 'de gekste Hagenees uit de dancescene' langs. Wie dit is, wil de organisatie ook nog niet verklappen. De volledige programmering wordt binnenkort bekend gemaakt via de facebookpagina van het evenement. De organisatie koos voor Den Haag vanwege de geschiedenis als muziekstad. 'Die mooie traditie zet zich voort in dit nieuwe dancefestival'. Het evenement past volgens de organisatie goed in de hofstad, die de laatste jaren 'weer is gaan bruisen'.



Chillen

Wie even is uitgedanst, kan in het Haagse Zuiderpark 'lekker chillen aan het water met uitzicht op de fontein'. Behalve dat je er een dansje kunt wagen, kun je op het festival ook een hapje eten. Op het terrein staan verschillende foodtrucks.



De voorverkoop voor het evenement begint op 1 maart met een 'early bird'-actie voor 17,50 per kaartje. De kaartjes zullen in verschillende fases meer gaan kosten.