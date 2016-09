Dansen en sjansen in oude volkswijken

Blended - min of meer de opvolger van HaSchiBa, een festijn dat tot 2007 jaarlijks in de Schilderswijk werd gehouden - is volgens de politie door ruim 20.000 mensen bezocht. ,,Voor de eerste keer is dat een mooie opkomst'', aldus de organisatie.



Vooral gisteravond, kort voor een optreden van Broederliefde, was het druk op het Oranjeplein. Pal voor het podium werd de sfeer volgens een bezoekster even 'grimmig', maar gelukkig werd het opstootje snel in de kiem gesmoord.