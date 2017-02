'Dat blauwe pakje van Jerney trek ik niet aan'

Mellotron

Oké, er waren uiteraard de liedjes die je na een of twee keer per ongeluk beluisteren niet meer uit je hoofd kreeg. Maar dat was het niet alleen, vertelt Eelman luttele dagen voordat ze in De Nieuwe Regentes in Den Haag aftrapt voor een korte tournee met het theaterprogramma Invitation to the sound of Jerney Kaagman and Earth&Fire. ,,Het is ook het unieke geluid van de band. Met die mellotron (de door Gerard Koerts bespeelde voorloper van de synthesizer, red.), de gitaar van Chris Koerts en uiteraard de stem van Jerney.''



Die stem is verre van geschoold, weet Eelman. ,,Ze zingt rechtdoor en gebruikt alleen haar borststem. Maar die beperking is ook haar kracht. Het geeft die liedjes een prettig underground-gevoel.''



Dat alles op zijn plek viel, kwam volgens Eelman niet door een uitgekiende strategie. ,,Je doet vaak maar wat als je een band begint. Dat gold ook voor deze groep mensen. Ze deden wat er opborrelde. En haalden intussen bij elkaar het beste naar boven. Zo schreven ze liedjes die heel universeel klonken, maar waarmee altijd iets aan de hand was, waardoor ze bleven hangen.''



Voor wie er toen nog niet bij was: Earth&Fire bestaat in de zomer van 1969 al een klein jaar als de allereerste zangeres van de band vanwege een oogziekte moet afhaken. De broers Koerts gaan op zoek naar een vervangster en komen uit bij de nummer acht op hun lijst, ene Jerney Kaagman. Er was haast bij, want in het vroege najaar mag de band drie maanden mee op tournee met Golden Earring. Aan het einde van die toer maakt George Kooymans een gul gebaar: Earth&Fire mag een nummer van hem hebben dat hij nog in de la heeft liggen. Na repetities in de roemruchte Marathon in Den Haag wordt nog hetzelfde jaar Seasons uitgebracht, een nummer dat het uiteindelijk tot de tweede plaats in de Top 40 zal schoppen.