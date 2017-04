Data Vuurwerkfestival bekend

OM: Reda N. moet 16 jaar de cel in voor gewelddadige overvallen

16:30 Tegen Reda N. is vanmiddag in hoger beroep een celstraf geëist van zestien jaar. De Haagse crimineel is volgens het OM verantwoordelijk voor urenlange gewelddadige overvallen op multimiljonair Wim Zegwaard, een Rotterdams gezin en een vleeshandelaar uit Honselersdijk.