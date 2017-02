De ambitie van één man brengt coalitie in gevaar

Zelfs als deze twijfelaars allemaal voor Guernaoui gaan, heeft de D66-veteraan nog extra steun nodig binnen de coalitie. Dat wordt lastig. Verschillende politici neigen naar Bruines, melden ze. ,,Het is een D66-keuze'', zegt CDA-raadslid Desh Ramnath. ,,En gezien haar ervaring en kennis heb ik weinig reden om te twijfelen.'' HSP-fractieleider Peter Bos: ,,Als D66 dat in meerderheid heeft bepaald, dan gaan we daar gewoon voor.''



Woord

Niks aan de hand dus, concludeert D66-fractieleider Robert van Asten. ,,Ik verwacht echt dat Saskia het haalt. Ik heb het woord van de coalitiepartners en veel oppositiepartijen.'' Bronnen in het stadhuis wijzen erop dat raadsleden stiekem op dissident Guernaoui gaan stemmen. ,,Hij kan het gewoon halen, hoor!'' Guernaoui zelf: ,,Ik heb er vertrouwen in.'' Wat de uitkomst ook is: de affaire beschadigt D66 enorm. De partij staat op scheuren. Guernaoui's positie - en die van medestander Mehmet Eser - lijken onhoudbaar. Van Asten: ,,Het wordt heel lastig nu er zo'n vertrouwensbreuk is.''



Als Guernaoui het wethouderspluche wel bemachtigt, is er ook een fors probleem. Dan zal D66 spreken van een vertrouwensbreuk met de rest. Want als een meerderheid de voordracht van Bruines torpedeert houden coalitiepolitici zich niet aan de afspraak, redeneert de partij. Dat zou een coalitiecrisis betekenen.



Toch is ook dat een weinig verleidelijk scenario. De coalitie gaat haar laatste jaar in, normaal gesproken een periode dat partijen oogsten en willen pronken met hun verdiensten. Van D66 vergt het daarom veel moed om zelf de stekker eruit te trekken. ,,Misschien moeten ze zich erbij neerleggen dat Guernaoui het laatste jaar dan afmaakt'', zegt een raadslid.



Dat vergt nog meer moed.