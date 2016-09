De angel lijkt eruit in Schilderswijk

Vorig jaar zwol de herrie tijdens de aanhouding van Mitch kilometers verderop aan tot een ongekende storm in de Schilderswijk. De dood van de Arubaan bleek de katalysator voor al langer heersende onvrede over het gebruik van geweld door de politie en het gevoel dat agenten discrimineren. Het resulteerde in dagenlange rellen. De politie moest het ontgelden, er werd geplunderd, er werden brandjes gesticht en er werden stenen gegooid.



In afwachting van de beslissing van het Openbaar Ministerie over vervolging van de betrokken agenten, afgelopen maandag, liep de spanning in de wijk opnieuw op. ,,Als ze niet vervolgd worden, hebben we een groot probleem. Die garantie kan ik wel geven'', twitterde Arnoud van Doorn, voorzitter van de Haagse Partij van de Eenheid op voorhand. En hij was niet de enige die bezorgd was.



Mening

Dat was bijvoorbeeld ook Mourad Ouari, betrokken bij het Actiecomité Herstel van Vertrouwen en ondernemer in de Schilderswijk. ,,Ik verwachtte er niets van. De heersende mening is dat het OM en de burgemeester pal achter de politie staan. Het speelde de hele tijd door mijn hoofd wat er zou gebeuren als alles weer zou worden toegedekt.''



Ook een wijkbewoner die met zijn dochtertje op weg is naar de bibliotheek aan het Hobbemaplein maakt zich zorgen. ,,Ik zat niet te wachten op nieuwe rellen. Alleen daarom ben ik al blij dat die agenten er niet mee wegkomen.''