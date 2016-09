De Appel wil overleven met 'uitgebeende' Hamlet

,,Vanuit deze situatie heeft De Appel ervoor gekozen om de (mogelijk) laatste voorstelling van het gezelschap niet te laten maken door een gastregisseur, maar uit het hart van het gezelschap'', zo schrijft de groep in het begeleidende bericht.



Vernietigend

Afgelopen voorjaar verscheen het advies van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020. Het oordeel van de commissie die de gemeente adviseerde over het verdelen van de kunstsubsidies was vernietigend over De Appel. Wethouder Joris Wijsmuller heeft eind juni aangegeven het advies over te nemen. Wel zei hij open te staan voor een alternatief plan.



Inmiddels heeft De Appel bij de wethouder een plan ingediend om in afgeslankte vorm verder te gaan. Daarin zou acteur en regisseur David Geysen de nieuwe spil van het gezelschap moeten worden.



Uitbenen

De huidige artistiek leider Arie de Mol heeft zijn functie neergelegd. Hij ziet voor hem geen taak weggelegd in een afgeslankte groep.David Geysen is ook de regisseur van Hamlet van Shakespeare. ,,Wij gaan het stuk kapot­scheuren en uitbenen tot op het bot'', zegt hij. ,,We hebben een noodzaak om dit te doen: overleven.''