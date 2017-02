De bieb is weer helemaal in

Ongeveer een vijfde van alle inwoners in Den Haag is lid van de bieb, blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. ,,Het aantal leden is stabiel op ongeveer 102.000, maar het aantal bezoekers groeit'', zegt Charles Noordam, directeur van Bibliotheek Den Haag.



Na aan aantal zware jaren zit de bibliotheeksector weer in de lift. Veel bibliotheken in Nederland zagen het aantal volwassen leden weliswaar dalen, maar die daling werd gecompenseerd door de stijging van het aantal jeugdleden. Of, zoals in Den Haag, door een toename van het aantal bezoekers. ,,De bibliotheek heeft zichzelf opnieuw uitgevonden'', concludeerde minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) onlangs tevreden naar aanleiding van de nieuwe cijfers. ,,Het is een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor jongeren en volwassenen geworden. Ze kunnen boeken lenen, maar ook een talencursus volgen, met een 3D-printer aan de slag gaan of meedoen aan een debat.''