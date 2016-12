De cel in met de kerst

De politieteams van 0nder meer Westland, Delft en de Haagse Schilderswijk hebben extra agenten vrijgemaakt om mensen op te zoeken die het afgelopen jaar weigerden een boete te betalen en aanmaningen keer op keer negeerden.



Politiewoordvoerder Cor Spruijt: ,,De politie heeft de plicht om boetes te innen en we kiezen een moment uit als we denken dat de kans op succes het grootst is. De ervaring leert dat rond kerst veel mensen thuis zijn. Om dezelfde reden doen sommige bureaus het ook als er een voetbalwedstrijd is, of op Moederdag.''



Het hoeft volgens Spruijt niet zo ver te komen als mensen gewoon hun boetes betalen. ,,Zorg er gewoon voor dat de politie niet bij je aan de deur hoeft te komen. Want als je niet betaalt, nemen we je gewoon mee, ook al is het pal voor de feestdagen. Het zou ook oneerlijk zijn ten opzichte van de mensen die wel netjes en direct hun boete betalen, dat degenen die het niet doen, er zo maar mee wegkomen.''



Schuld

Ook het EVA-team, dat zoekt naar voortvluchtige criminelen uit de regio, is heel actief. Binnen anderhalve week pakte het team vier mensen op. Niet eerder in het jaar hadden ze zo veel succes in zo'n korte tijd.



Dinsdagmorgen werd in Voorschoten een 42-jarige Katwijker aangehouden die nog drie jaar moet zitten vanwege een openstaande schuld van 168.000 euro. Hij was in 2011 veroordeeld voor diefstal op het werk en moest de 'winst' die hem dat had opgeleverd terugbetalen aan de staat. Vorige week donderdag werd een Haagse (42) aangehouden omdat zij nog een straf moest uitzitten voor oplichting en PGB-fraude. Ze werd in de Hendrick Goltziusstraat uit haar auto getrokken. En maandag werd een Hagenaar opgepakt, die nog 90 dagen celstraf tegoed heeft. Hij was dronken doorgereden na een ongeluk dat hij in de Plaspoelpolder in Rijswijk had veroorzaakt.