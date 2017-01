De cel in na dealen en diefstal

Vorig jaar mei stal de eerder veroordeelde Amir B. de mobiele telefoon van een oudere bewoonster uit Den Haag, nadat hij haar huis was binnengekomen met een babbeltruc. Ook in Rotterdam sloeg hij toe, maar beveiligingscamera's filmden de diefstal en agenten herkenden B..



Vlakbij de Bierkade in zijn woonplaats rukte de veroordeelde kort daarna een gouden ketting van de nek van een vrouw. Een prostituee kreeg het eveneens met hem aan de stok nadat hij na 'de daad' het betaalde geld terugpakte. De politie hield hem aan na de klacht van de prostituee.



B. is ook veroordeeld voor dealen. In zijn telefoon stonden nummers van diverse harddrugsgebruikers. De Hagenaar ontkent overigens alle aantijgingen.