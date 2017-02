De dag van de demonstratie in Den Haag

Leraar heeft geen zin in baan op zwarte school

8:06 Haagse scholen hebben sowieso grote moeite om leraren te vinden, maar voor die in zwarte wijken is de werving van personeel écht een uitdaging. Dat blijkt uit een brief van onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven aan de gemeenteraad, over de aanpak van het lerarentekort. Dat plan maakte zij op basis van gesprekken met onder meer scholen en het ministerie.