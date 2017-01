De Grote Verbeterdag in druk Circustheater

,,Samenwerken is anders durven kijken naar hetzelfde. Samenwerken is samen luisteren'', aldus de bondsvoorzitter van De Unie. ,,Samen luisteren is ook samen horen. Dat we elkaar weer horen, dan alleen kunnen 15 maart en elke verkiezing daarna bewijzen dat we als volk samenhoren.''



Tijdens de koffiepauze 's morgens heeft Jeroen van der Heiden van Mercedes-Benz al vastgesteld dat de BID een 'enerverend gebeuren' is. Hij krijgt gelijk van zijn algemeen directeur Sander van der Kouwen, dan in gesprek met Rens Vrolijk die de foto laat zien van hem met Louis van Gaal. Die werd maandagavond gemaakt, toen de voetbalcoach de BID lifetime-award kreeg overhandigd door BID-organisator Ralph van Hessen.



Ali B.

Zo'n award valt een dag later ook topzakenman John Fentener van Vlissingen ten deel. Van de tien punten die hij op de eerste BID voorstelde ter verbetering van de BV Nederland, is het overgrote deel uitgevoerd. De zakenman speechte én rapte op het podium met Ali B en Brownie D.