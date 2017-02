De Heul is het wachten beu

De groep maakt zich al jaren hard voor de komst van een nieuwe supermarkt. De actie van gisteren was vooral bedoeld om een signaal af te geven richting de gemeente Westland. "Het heeft lang genoeg geduurd'', vindt Tabben. "We wilden de partijen een beetje helpen om een keuze te maken. Burgemeester Van der Tak heeft eerder gezegd over de supermarkt: 'Het kan geel of blauw worden'. We hopen de ondernemer te enthousiasmeren om snel een keuze te maken."



Koornneef geeft aan dat zijn bedrijf bezig is met een nieuwe huurder. "Wij zijn in gesprek met een aantal retailorganisaties om een huurovereenkomst af te sluiten. Daarvan mag ik de namen nog niet noemen." Over een termijn laat de ondernemer zich niet uit. "Nee, daar ga ik mijn handen niet aan branden. Geef ons de tijd, dat is mijn advies aan de Heulenaren."



Maar het geduld lijkt op. In Kwintsheul willen ze het liefst zo snel mogelijk boodschappen kunnen doen in hun eigen dorp. Vooral oudere mensen die minder mobiel zijn worden gedupeerd, klinkt het op het plein. "De situatie sleurt al veel te lang door'', zegt Joke Duif. Ze is speciaal voor de actie naar het plein gekomen. "Het is vooral ook een praktische zaak. De pinautomaat is ook weg, dus je moet altijd naar een ander dorp. Voor veel mensen is een supermarkt ook een sociaal gebeuren. Winkels geven levendigheid."



Bezwaren

Volgens Koornneef is 'Werk aan de Winkel' zelf juist een reden van de vetraging. "De huidige actiegroep, onder leiding van de heer Tabben, heeft er voor gezorgd dat deze ontwikkeling twee tot tweeënhalf jaar langer heeft geduurd. Ze hebben continu bezwaar gemaakt en allerlei oplossingen aangedragen die weer onderzocht moesten worden, enzovoorts. En ten derde is er zo veel negativiteit ontstaan rondom het centrumplan van Kwintsheul. Terwijl wij denken dat er voor Kwintsheul echt iets moois gekomen is, in de vorm van een nieuw zalencentrum. Er staat een mooi supermarktpand, het parkeren wordt opgelost. En het is simpel; dit is geen Amsterdam en het is geen Naaldwijk. Het is Kwintsheul met 3.500 inwoners. Daar gelden andere wetten."