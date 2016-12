De Kraaien vereeuwigd in verf in Haagse NachWach

Bij binnenkomst van Marcello's Art Factory and Rock Gallery aan de Koningin Emmakade valt het gelijk op. Dit is niet zomaar een kunstgalerie, dit is een rockgalerie. Grote doeken van muzieklegendes als David Bowie, Jimi Hendrix en Freddy Mercury hangen aan de muren.



Aan de werktafel zijn Marcello en Els bezig met het vastschroeven van de lijsten van de kleinere prints van de NachWach. ,,Voor verkoop aan bijvoorbeeld fans van De Kraaien'', legt Marcello uit.



Rollator

Het idee voor het schilderij ontstond bij het Park Road Café. ,,Bij de opening dacht ik: 'Het lijkt hier wel rock 'n rollator'. De gemiddelde bezoeker was van AOW-leeftijd.''



Het stel vond dat het hoog tijd werd om naast oude rockhelden ook de jongere garde te schilderen. ,,We vroegen De Kraaien, de meest kleurrijke band van Europa, of ze het leuk vonden. Ze waren direct enthousiast.'' Tussen neus en lippen: ,,Eerlijk gezegd kwamen zij wel met het idee van de Nachtwacht.''



Marcello en Els hopen dat de NachWach de aftrap is van een serie schilderijen van jonge Haagse rockartiesten en bands. De naam voor de reeks is al bedacht: ,,Van Rock 'n Rollator naar HedenHaags.'' Er is al een idee wie de opvolger van De Kraaien is. ,,De jongens van Di-rect zien er goed uit. Bij deze wil ik een oproep aan ze doen om hen te schilderen.''



De onthulling van de NachWach is op kerstavond in het Paard van Troje bij een optreden van De Kraaien. Daar blijft het doek tot de zomer van 2017 hangen. Het schilderij is wel te koop. Wie niet zoveel muurruimte heeft kan een kleinere print van 50 bij 60 centimeter op de kop tikken.