De 'man van' mocht geen motor, dus kreeg hij hond Harley

Harley heet de 7-jarige Chocolate Labrador van de nieuwe burgemeester van Den Haag. Voluit: Harley Davidson, naar het beroemde motormerk: ,,Na het zoveelste motorongeluk zegt Pauline tegen me: het kan me niet schelen wat je doet, maar je gaat nooit meer op een motor'', vertelt haar man Ron Miltenburg. ,,Dankzij onze hond heb ik toch een Harley Davidson!''



De man van de nieuwe Haagse burgermoeder is een kleurrijk figuur. Publicist/kunstenaar Miltenburg is erg benaderbaar en nogal uitgesproken: ,,Ik ga niet achter een auto duiken als mensen me op straat iets vragen, dat heb ik nooit gedaan.'' Deelname aan het publieke debat door 'meneer Krikke' leidde in Arnhem wel eens tot kritische vragen: ,,Ik deed ergens mee aan een debat over een kunstencentrum. Kreeg ik de vraag of het betamelijk was dat de man van de burgemeester zich bemoeit met beslissingen van de gemeenteraad. Ik zei: de 'first lady' van de stad heeft de minste burgerrechten!''



De geboren Rotterdammer heeft naar eigen zeggen 'de straat' leren kennen. Zijn Linkedin-pagina leest als die van een avonturier. Miltenburg betaalde zijn studie met werken als reisjournalist, schreef voor De Groene Amsterdammer, Harper's Bazaar, werkte voor de lokale televisie in Amsterdam. Inmiddels publiceert Miltenburg vooral over kunst, hij is zelf conceptueel kunstenaar.



Vonk

De twee leerden elkaar kennen toen Krikke in de Amsterdamse gemeenteraad zat en Miltenburg nog journalist was. De vonk sloeg over rond de verkiezingen van 1994: ,,Ik heb haar later zelfs live voor de camera gekust, Pauline wist niet wat haar overkwam!''



Krikke werd in 2001 burgemeester van Arnhem. Het stel ging in het Spijkerkwartier wonen, pal naast de hoerenbuurt. Met zijn kantoor aan huis is de zoektocht naar een woning in het Haagse voor Ron praktisch belangrijker dan voor Krikke. Zijn absolute voorwaarde: levendigheid. Reuring. Winkels in de buurt. ,,En een plek waar ik dichtbij een biljartje kan leggen.''