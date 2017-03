De Mondriaantaart staat al koud

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft bakkerij Remmerswaal een taart van 4,50 bij 3,85 meter gemaakt ter ere van de geboortedag van kunstschilder Piet Mondriaan. Een taart in rode, gele en blauwe vlakken moest het worden, afgezet met dikke zwarte lijnen.



Afgelopen vrijdag gingen ze bij de bakkerij aan de slag. Met onder andere 200 kilo marsepein en 150 liter slagroom. Vandaag is de taart klaar. En in 52 stukken gesneden. Klaar voor vervoer morgenochtend vroeg naar het Atrium van het gemeentehuis in Den Haag. Daar wordt dan de taart met behulp van vijf kilo rolfondant als het ware aan elkaar gelast. Om te voorkomen dat de taart al is bedorven voordat burgemeester Van Aartsen met zijn wethouders de messen erin zetten, worden de afzonderlijke stukken nu nog in een reusachtig vriescel gekoeld.



Maar morgenochtend om 9.45 uur is het dan zover. Iedereen die rond die tijd wel trek heeft in een stuk Mondriaantaart is rond die tijd in het Atrium welkom. Maar hoe dan ook gaat ie schoon op. Remmerswaal: ,,Alles wat overblijft, gaat naar instellingen en verzorgingshuizen in de omgeving. Mijn enige zorg is nu nog dat onze bus onderweg geen noodstop hoeft te maken. Want we hebben geen reservetaart.''