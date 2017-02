De Nieuwe Molstraat moet groene oase worden

De Nieuwe Molstraat, de Looijerstraat en de Hamerstraat worden vaak niet gezien als het mooiste stukje Den Haag. Daarom besloten buurtbewoners daar iets aan te doen.



Project De Groene Mol is vandaag van start gegaan. Het is een initiatief van onder andere architect Jeroen Trimbos, wiens kantoor in de Looijerstraat is te vinden.



Bijen en vogels

Naast het groen, is er ook aan de dieren gedacht. Op een aantal muren zijn al bijenkasten en vogelhuisjes te vinden. Het is de bedoeling dat alles wordt onderhouden door de bewoners zelf. En die zijn blij met het initiatief.



,,Het is goed dat er meer groen komt aangezien hier een straat dichtbij ligt die nogal verontreinigd is. Dan is het goed dat we hier meer zuurstof krijgen'', aldus een buurtbewoner. ,,Ik woon hier al tien of twaalf jaar met mijn vrouw en zoon. Het bevalt mij uitstekend, maar nu wordt het nog beter dus.''