Bouwval is nu hotspot

Enigszins sceptisch werden in 2015 de eerste plannen om de vervallen Pier nieuw leven in te blazen aangehoord. Hippe ondernemers, muziekevenementen, trendy foodtrucks en zelfs een reuzenrad moesten van het ‘sfeerloze wrak’ dé hotspot van Scheveningen maken. Twijfels waren er niet voor niets: eerder was gebleken dat het geen makkie was de Pier te laten bruisen. Als het mega-horecaondernemer Van der Valk al niet lukte...



Maar foodtrucks kwamen er, evenals kledingwinkels, barretjes, festivals en het reuzenrad. Net zo één als in Santa Monica in Californië, of misschien zelfs wel mooier. Sinds vorig jaar zomer draait de mega-attractie op volle toeren. In april kwam daar nog een Zipline bij. Waaghalzen kunnen met een snelheid van 80 kilometer per uur vanaf de Bungy Jump-toren over het water naar beneden razen.



,,Alles wat nu op de Pier is te zien en te doen, is onderdeel van het masterplan dat we twee jaar geleden bedachten”, vertelt directeur Herman Smit tevreden. ,,Ik dacht destijds: als het op deze locatie - ­bekend in Nederland en daarbuiten - niet lukt om succesvol te ondernemen, waar dan wel?”



Miljoenen

Twee weken na de opening van het eerste deel van de Pier, op 17 juli 2015, verwelkomde Smit de 100.000ste bezoeker. Inmiddels staat de teller op 5 miljoen. In de ­zomerperiode wordt de Pier het meest bezocht, maar in andere seizoenen ligt de boel zeker niet stil. ,,In de schoolvakanties organiseren we evenementen. We ontwikkelen de Pier bovendien steeds door. Dat is nodig, wil je bezoekers kunnen blijven verrassen.” Zo kan sinds ­vorige week worden gedineerd in het reuzenrad en opende twee ­dagen geleden kinderspeelwalhalla Play&Bounce.