'De sotoh van opa is bij iedereen favoriet'

'Aan tafel!" roept Lisanne Harteloh-Surie (30) richting zoon Mees (7), dochter Fie (4) en nichtje Lilou (3). Haar vader, Rinus Surie (63), staat in de keuken achter de pannen. ,,Ik heb echte sotoh - Indische soep - gemaakt", vertelt de Indo, terwijl hij wat zout toevoegt en voor de laatste keer met een lepeltje proeft. Lisanne: ,,Hè pap, volgens het recept doe je dat toch niet?" Rinus lacht: ,,Ik heb mijn dochter het recept gegeven, maar ik houd mezelf daar nooit zo strikt aan. Ik proef tussendoor steeds en voeg dan weer extra kruiden toe. Daardoor is de soep elke keer weer anders."



Een snufje zout meer of minder; voor zijn dochters, kleinkinderen en schoonzoons maakt het niet uit. ,,De sotoh van mijn vader is bij iedereen favoriet", zegt Lisanne. Dat Rinus in de keuken van zijn dochter en haar man staat te koken is geen uitzondering. ,,Elke donderdag", vertelt hij. ,,Overdag passen we op de kleinkinderen Mees en Fie van Lisanne en Lilou van Jessica, mijn andere dochter. Aan het eind van de dag, als iedereen uit zijn werk komt, zorg ik dat het eten klaar staat."



Vanavond zijn Jessica en Nick - de man van Lisanne - laat, maar opa schept de rijst, soep en kip vast op. ,,Het is fijn dat mijn ouders zo helpen", zegt Lisanne, terwijl ze over haar buik wrijft; ze is weer in verwachting. ,,Zeker nu er nog een derde kind aankomt. Aan het eind van onze werkdag hoeven we alleen maar aan te schuiven."