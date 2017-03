'De stad moet als spons werken'

Als het aan deskundigen van waterschappen en weerinstituten ligt, moeten particulieren en ondernemers meer doen om te voorkomen dat we waterschade oplopen. Dit met oog op hoosbuien, die door de klimaatverandering toenemen in frequentie en intensiteit. Tegelijkertijd moeten diezelfde extra inspanningen ervoor zorgen dat woonwijken en stadscentra in droge periodes - die langer worden - niet verworden tot snikhete oppervlaktes waar mensen last krijgen van zogeheten hittestress, waar het groen verpietert en waar het grondwaterpeil dusdanig daalt dat de verzilting kan oprukken. Natuurlijk heeft een deel van de bevolking in de regio al de handen laten wapperen, maar er moeten nog véél meer mensen aan de slag. ,,Alleen maar maatregelen nemen op openbare terreinen is niet voldoende om in 2050 klimaatbestendig te zijn. We staan met elkaar in dit dichtbevolkte en -bebouwde deel van het land voor een grote opgave. 60 procent van het verharde oppervlakte in stedelijk gebied is in handen van burgers en bedrijven'', benadrukt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Delfland. ,,De stad moet meer als spons gaan dienen. De site huisjeboompjebeter.nl geeft daarvoor goede tips op microniveau.''

Het waterschap zelf steekt al jaren enorme sommen geld in het zo goed mogelijk afvoeren én bergen van hemelwater. De capaciteit van gemalen is vergroot, vaarten zijn verbreed en er zijn calamiteitenbergingen bijgekomen. Wat dat laatste betreft is de berging voor 60 miljoen liter water in het Molenvlietpark, een recreatiegebied dat nu wordt aangelegd bij de tunnelmond van de Rotterdamsebaan-in-aanbouw, zo'n beetje de laatste kans om ergens in deze regio een stuk land als wateropvangplek in te richten. Het moet in 2019 gereed zijn. De grootste waterberging van Delfland is overigens de Woudse Polder in Midden-Delfland: 800 miljoen liter water.



Indrukwekkende getallen, maar op kleinere schaal gebeurt er zeker ook wat. Zo kent Nederland Operatie Steenbreek; 'van verstening naar vergroening'. In Haaglanden hebben Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zich hierbij aangesloten. Den Haag raakte vorig jaar door Operatie Steenbreek bijna 88.000 tuintegels kwijt ten faveure van extra flora.



Groene Mient

In de Haagse Vruchtenbuurt namen de mensen die de 33 'sociaal ecologische nieuwbouwwoningen' in het project Groene Mient hebben gekocht het heft zelf stevig in handen. Ze bouwen duurzaam en spelen zoveel mogelijk in op de klimaatverandering. ,,We hebben een grote gemeenschappelijke tuin. Daar waar mensen lopen of met de fiets langskomen, hebben we dichte bestrating. Elders is gekozen voor groen of, bijvoorbeeld bij parkeerplekken, voor half open bestrating'', legt Suzanne van Dijk, één van de toekomstige bewoners, uit. Verder kreeg de tuin zogenoemde wadi's. Dat zijn groene, meestal droogstaande greppels waar overvloedige regen in kan stromen.



Van Dijk raadt het klimaatrobuust maken van tuin of buurt aan, maar tipt tegelijkertijd dat je jezelf wel moet verdiepen in de mogelijkheden. ,,Soms kun je zelfs beter een specialist inhuren om goede keuzes te maken, want de doorsnee aannemer of civieltechnicus kiest toch vaak voor wat hem al járen bekend is.''