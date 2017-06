De Steegh lijkt in niets meer op De Pijpela

Interieur

Het nieuwe interieur is lichter dan voorheen. ,,We hebben zelfs een raam in de zaak. Dat zat er al in, maar was dichtgetimmerd", aldus Jansen. ,,Het raam dateert uit de negentiende eeuw."



Er staan ook tafeltjes, er hangt een dartbord en er kan zelfs worden gegeten.



De Steegh is vanavond vanaf 18.30 uur open. Een uur later verrichten raadslid Rachid Guernaoui en nachtburgemeester René Bom de officiële opening. Zij kwamen regelmatig in De Pijpela.



The Midnight Rambler treedt op. Het is een voorbode van veel meer livemuziek die Jansen wil aanbieden. De openingstijden zijn van 17.00 tot 02.00 uur, op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 03.00 uur. Dat is niet eens zo heel veel vroeger dan De Pijpela, die altijd om 05.00 uur sloot.



Komt er ter herinnering een foto van de oude Pijpela aan de muur te hangen? ,,Daar vraag je me wat", reageert Jansen. ,,Bij dat soort dingen heb ik in de drukte van afgelopen weken nog niet stilgestaan. Het is zeker het overwegen waard."