De Vaillant komt naar je toe deze zomer

Omdat in die periode cultuurminnende buurtbewoners niet naar De Vaillant kunnen komen, trekt De Vaillant erop uit, de buurt in. ,,Zo is het precies'', zegt directeur Harrie van de Louw. ,,Als we ons gebouw niet in kunnen, gaan we wel naar de mensen toe.''



Vandaag brengt Van de Louw een bezoek aan Olaf Mooij, een Rotterdamse kunstenaar die vermaard is om zijn autosculpturen in de openbare ruimte. Denk aan de Braincar, een auto waarvan de bovenkant is omgevormd tot een enorme hersenpan.



,,Wij zijn gevallen voor een ander ontwerp: een rode auto, een beetje in de vorm van een raket, waarin een dj kan staan en muziek kan laten schallen uit zwarte luidsprekers die aan groene staken zijn bevestigd. Met die auto vervoeren we dan ook artiesten die de mensen uitdagen om te zingen en te dansen. Vooral natuurlijk hier in de Schilderswijk, maar ook in Transvaal en het centrum zullen ze merken dat we er zijn en waar we voor staan.''



Onbekwaam

Hou hem ten goede, Van de Louw is, zoals hij bekent 'technisch geheel onbekwaam', maar het gaat concreet om een auto uit 1986, APK-gekeurd en wel.



Het kan weer, zo'n ludieke grap. Nadat theater De Vaillant in 2015 nog het jaar afsloot met een financieel tekort van 74.000 euro sorteert nu een nadien ingevoerde bezuinigingsoperatie effect. Met als gevolg dat de gemeente Den Haag een positief oordeel gaf in het kunstenplan 2017 - 2020. Van de Louw: ,,De komende vier jaar kunnen we volle kracht vooruit met cultuur voor iedereen.''



Op 1 juni gaat De Vaillant dicht. Om in het eerste weekend van september weer open te gaan.