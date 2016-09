'De wereld gaat nu voor me open'

Reizen met het openbaar vervoer heeft ze nooit gedurfd, want ze zou maar uitstappen bij de verkeerde halte. En als een klant bij Kruidvat haar vraagt om uitleg over een product verzint ze snel dat haar ogen te slecht zijn om de kleine lettertjes op de verpakking te lezen.



Toch is Gabriëlle Mos (20) uit Monster allang niet meer het bange, onzekere meisje van een jaar geleden. Het gesprek met haar komt weliswaar wat moeilijk op gang, maar na vijf minuten is het ijs gebroken en praat ze honderd-uit. ,,Ik schaamde me eerst altijd dat ik niet goed ben in lezen en schrijven, maar sinds ik naar taalles ga, zit ik veel beter in mijn vel. Ik ben trots op alles wat ik inmiddels heb bereikt.''



Laaggeletterd

Gabriëlle en haar moeder Petra (50) behoren tot de 2,5 miljoen laaggeletterden in ons land. Het is bijna niet voor te stellen dat dit kan in een modern en rijk land als Nederland. Zeker niet bij jonge mensen, die toch verplicht tot hun achttiende naar school moeten. Gabriëlle ging naar een speciale school, omdat zij niet goed kon leren. Maar daar leerde zij vooral met haar handen te werken, voor lezen en schrijven was er amper aandacht. Als ze daarna naar het mbo gaat, valt ze direct door de mand. ,,Een jongen riep 'haha, jij kunt niet eens lezen! Sindsdien werd ik gepest en zelfs geschopt in de klas. Ik zei tegen de juf 'ik móet hier weg'.''