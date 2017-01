De wereld rond in een paraglider

Later is het nog eens bijna misgegaan. Hij vloog van Groenland naar Canada, toen zijn kompas het begaf. En zie dan boven al die met sneeuw bedekte ijsschotsen maar je richting te bepalen. ,,Ik vloog straal de verkeerde kant op. Gelukkig had ik wel een deugdelijk vluchtplan ingediend. Omdat ik verdacht lang geen contact bij het eerstvolgende meldpunt opnam, werd ik via de radar opgespoord.''



Hij vertelt het allemaal tamelijk onaangedaan. Geen wonder. Harbrink Numan is nu eenmaal een geboren avonturier. Verzin het en Eppo heeft het gedaan. Pakte op zijn 17de de racefiets naar Parijs, om zich daar als schilder te vestigen. Vertrok een paar jaar later naar Zweden, waar hij goed geld als houthakker dacht te gaan verdienen. Niet dus. In plaats daarvan raakte hij in München verzeild en ontpopte zich daar als toneelmeester in een theater aan de Leopoldstrasse. Keerde toch maar weer terug naar Den Haag, waar hij aan de Denneweg begon met Charcoal, het eerste barbecuerestaurant van Nederland.



Berooid

Overmoedig geworden ontwierp en bouwde hij met een paar gelijkgestemden in de Vos in Tuinstraat het uit marmer en spiegels opgetrokken restaurant Bajazzo. Vierduizend gulden per week verloor hij op die onderneming. Na twee jaar was hij berooid en in financieel opzicht weer terug bij af.



Hij haalt zijn schouders op. ,,Geld is nooit een doel op zich geweest. Ik leef nu van de AOW en dat gaat prima. Ook straks onderweg naar Amerika en terug. Het enige, waarvoor ik nu extra geld nodig heb is die paraglider, naviagatie- en filmapparatuur. Alles bij elkaar een kleine 40.000 euro. Maar dat geld komt er wel.''



Hij wijst op zijn website www.soloflyer.com. Om in één moeite door te wijzen op de mogelijkheid om vanaf die plek het goede doel te steunen en zijn reis financieel te ondersteunen. ,,Ik lig op koers'', meldt hij opgewekt.

Vooruit, om hem ook aan het laatste nog benodigde sponsorgeld te helpen, gaan we het nog even over het goede doel hebben. Het gaat er dus om dat er een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn komt. Te adopteren door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dit wordt volgens hem al door 40 landen ondersteund.



Wiedes

Dat hij zijn trip in Amerika gaat beginnen, lijkt hem nogal wiedes. ,,Daar kan ik mijn verhaal goed kwijt. Amerikanen hebben veel met dieren en, ook niet onbelangrijk, ze hebben geld. Geld dat nodig zal zijn om de oceaan over te steken en de rest van het traject af te kunnen leggen.''



Voor even ontstijgt hij in gedachten het Lange Voorhout en ziet hij na een geslaagde landing in het land van Uncle Sam de horden tv-verslaggevers al op zich afkomen. Hij zet zijn kop koffie neer, grijnst en steekt een hand omhoog. ,,Hi, I'm Eppo!''