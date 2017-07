De ziel van het ‘Zeehos’

Jan Bromelow (1 februari 1923 - 12 juni 2017) kwam in de jaren vijftig als jonge dokter te werken in het Zeehospitium van Kijkduin, waar voornamelijk patiënten met beender- en gewrichts-tbc werden verpleegd. Hoewel tbc als volksziekte door nieuwe antibiotica langzaamaan terrein verloor, waren er, geholpen door de ontberingen van de Tweede Wereldoorlog, nog steeds patiënten. Terwijl mensen met longtbc in de bossen werden verpleegd dacht men dat voor mensen die de tbc bacterie in hun botten hadden, de zeelucht heilzamer was.

De komst van de knappe jonge dokter Bromelow had even voor onrust onder de verpleegsters gezorgd. Maar dit was van korte duur want in het Zeehos heerste immer rust, regelmaat en reinheid en de van oorsprong Zeeuwse dokter Bromelow verloofde zich met een heilgymnaste, die hij nog uit Leiden, kende. De patiënten lagen, mannen en vrouwen gescheiden, op zalen van zestien bedden. Er was een kliniek voor orthopedie en een operatiekamer met zeezicht. De snijdende orthopeden konden Bromelow tussen de middag een duik in zee zien nemen.

Directeur

In 1963 werd Bromelow geneesheerdirecteur, een functie die hij tot zijn pensioen zou vervullen. Immer gekleed in een witte gesteven doktersjas ontving hij zijn patiënten. Velen daarvan hadden, door de polio-epidemie van 1956, kinderverlamming. Bromelow zorgde er voor dat de kinderen naar een mytylschool konden en dat er werd gewerkt aan hun revalidatie. Hij was een vriendelijke maar strenge dokter, die menige Haagse moeder gerust heeft kunnen stellen dat het goed kwam met haar kind. Met therapeuten die geloof hechtten aan wonderzalven had hij echter geen geduld. Die tolereerde hij niet in zijn Zeehospitium. Onder leiding van Bromelow werd aan het Zeehospitium een reuma-afdeling gebouwd, waar alle in Den Haag werkzame reumatologen hun patiënten konden opnemen. Ook werd een Orthopedisch Instrumentmakerij voor het maken van protheses aan de voorzieningen toegevoegd. De toneelzaal die nog stamde uit de tijd dat patiënten maanden, soms jaren moesten kuren werd omgebouwd tot een oefenruimte voor de fysiotherapie.

Grap

Dokter Bromelow maakte graag een grap en menige collega herinnert zich de twinkeling in zijn ogen. Hij was benaderbaar voor patiënten en collega’s. Als echter mensen met ingewikkelde of onpraktische plannen aan zijn bureau verschenen, wist hij met een vriendelijk ‘Mooi, wil je dat voor me op papier zetten?’ langdradige discussies te vermijden, want veel van deze plannen zag hij nooit meer terug. Bromelow specialiseerde zich tot revalidatiearts en was lang actief voor de Madurodam Manege (paardrijden voor gehandicapten).