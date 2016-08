Deal oude ministerie léék gunstig

Het rijk gaat het grote kantoorgebouw in Bezuidenhout niet voor 'een appel en een ei' weggeven, waarschuwde minister Stef Blok (VVD) begin februari. Zijn Rijksvastgoedbedrijf onderhandelde al maanden met de gemeente over het markante pand aan de Anna van Hannoverstraat. Over één aspect waren ze het vlug eens: er komen vluchtelingen met verblijfs­papiertje in het bouwwerk (1990) van architect Herman Hertzberger. Maar wie gaat dat betalen? Wethouder Joris Wijsmuller (HSP) vond koop of huur door de gemeente immers geen goed plan.



Even later waren de partijen er alsnog uit: het oude ministerie wordt verkocht aan de hoogste bieder, met als voorwaarde dat deze de eerste vijf jaar 350 statushouders gaat huisvesten. Die eis drukt de opbrengst voor het Rijksvastgoedbedrijf, hetgeen ongetwijfeld leidde tot chagrijn bij de boekhouders daar.



Tevreden

Wijsmuller kon echter tevreden zijn. In één klap had hij onderdak voor veel vluchtelingen, zonder de vastgoedrisico's. ,,Deze constructie kunnen we goed uitleggen aan de Haagse belastingbetaler.''