Debby Roukens neemt ontslag bij Omroep West

Over Milo ontstond eerder deze week ophef omdat hem een salarisverhoging van 1000 euro bruto per maand is toegekend.



John Kerstens, Kamerlid voor de PvdA, gaat de minister vragen om de salarisverhoging voor directeur Milo van Omroep West terug te draaien, zei hij tegen RTL Z. Die zender meldde eerder deze week dat de na consternatie geschrapte bonus voor Milo was omgezet in een hoger loon.



Verdrietig

Debby Roukens werkte sinds 2000 bij de regionale omroep en was één van de bekende gezichten van de zender. De laatste jaren presenteerde ze het radio- en televisieprogramma Debby en haar Mannen. Op de site van Omroep West laat hoofdredacteur Renzo Veenstra weten 'meer dan verdrietig te zijn over het vertrek van Roukens'.