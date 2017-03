Deel Rijswijk aangepast aan de zelfrijdende auto

Vrijenban

De wijk Vrijenban is vanaf morgen testgebied. Het grenst aan de afslag van de A13, er zit een bedrijventerrein en een woonwijk. Behalve alle technische mogelijkheden die er zijn om auto's zelf te laten rijden, komt er een enquête onder inwoners en andere weggebruikers over het fenomeen zelfrijdende auto's.



Dat is vooral het nieuwe aan het project. ,,De zelfrijdende auto bestaat al, de sensoren ook. Wij vinden het veel interessanter hoe de mensheid er op reageert'', zegt directeur Goddijn van HR Groep. Het complete pakket van techniek, veiligheid en psychologie is nog nergens ter wereld bij elkaar gebracht.



Rijswijk is interessant voor de testen, zegt Goddijn. ,,Het is de snelstgroeiende gemeente van de Randstad. Het heeft ook het hoogste percentage werkenden op het aantal inwoners. Dat betekent dat er een ander soort mobiliteit is dan in een stad met minder werkenden. De financiering van de proef komt van alle betrokkenen samen.



Lees ons achtergrondverhaal.