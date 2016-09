Deel wil wel een terras, ander deel juist niet

Er lijkt maar geen einde te komen aan de zomer: ook deze week stijgen de temperaturen weer tot boven de 25 graden. Hagenaars profiteren flink van het mooie weer met koffie-afspraken, lunches en diners buiten de deur. In heel Den Haag zitten de terrassen deze week bomvol.



Bij ijssalon W'ijs in de Reinkenstraat bijvoorbeeld vliegen de bolletjes choco-, aardbeien en smurfenijs woensdagmiddag over de toonbank. Klanten eten hun ijsjes in het zonnetje op. Even verderop in de straat, bij muziekcafé Foots, zijn de koude drankjes niet aan te slepen. Het moge duidelijk zijn: ondernemers met een terras hebben niets te klagen wat betreft de bonus-zomerweken.



Buitenmeubels

In de Reinkenstraat is echter niet iedere horecazaak in het bezit van een terras voor de deur. Waar Foots, W'ijs en eetcafé Lokaal 's morgens de buitenmeubels tevoorschijn toveren, kunnen de eigenaren van lunchroom Haver, restaurant Braadstaal en eetcafé Augustus in dezelfde straat daar alleen maar jaloers naar kijken. Allen vroegen een vergunning aan voor een terrasbak, maar de gemeente wees ze af. En dát leidt tot de nodige frustraties.



De parkeerdruk in 'hun' gedeelte van de straat is dusdanig groot, dat parkeerplekken voor Braadstaal, Augustus en Haver niet verruild kunnen worden voor een terras. ,,Niet in alle delen van de straat is de parkeerdruk hetzelfde", legt een gemeentewoordvoerder uit. ,,Dit wordt mede veroorzaakt door de verschillende parkeerregimes." In het ene deel van de straat geldt betaald parkeren, in het andere deel - het deel van Braadstaal en Haver - kun je gratis je auto kwijt.