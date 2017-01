Deelnemers CPC Loop onder loep van artsen

Het moet leiden tot een methode om de stijging van het aantal kwetsuren een halt toe te roepen. Vorig jaar registreerden artsen in totaal 700.000 hardloopblessures in Nederland. In 220.000 gevallen leidde dat tot medische behandelingen. ,,Het aantal blessures stijgt sneller dan het aantal hardlopers'', zegt Marienke van Middelkoop, universitair docent van het Erasmus MC, die het onderzoek samen met promovendus-onderzoeker Tryntsje Fokkema leidt. ,,Vooral de lopers- knie is berucht.''



De onderzoekers denken dat vooral veel winst is te behalen bij de vele lopers die voor zichzelf of in kleine groepjes trainen en niet bij verenigingen zijn aangesloten. Het vermoeden bestaat dat zij de juiste informatie, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, missen om fit te blijven. Deze informatie online in hapklare brokken aanbieden, zou een positief effect moeten hebben op het aantal kwetsuren.



Met een team van artsen bereiden Van Middelkoop en Fokkema het onderzoek voor, in samenwerking met onder meer Like2Run, de organisatie achter loopevementen als de Rotterdam Marathon, de CPC Loop en de Ladies Run. ,,Daarmee krijgen we een goede mix van lopers; lange en korte afstanden, jong en ouder en man en vrouw'', legt Fokkema uit. Wie meewerkt, vult een vragenlijst over onder meer het aantal trainingen, kilometers en trainingsjaren, leefgewoonten en blessures in het verleden.



Loting

De onderzoekers splitsen de groep vervolgens met een loting doormidden. ,,De helft van de lopers krijgt straks informatie, tips en filmpjes over looptechniek om blessures te voorkomen'', zegt Van Middelkoop. ,,Ook geven we onder meer informatie over de invloed van leeftijd en gewicht en wat wel en niet waar is over schoeisel. Er komt informatie op te staan op basis van datgene wat wetenschappers bekend is. Dat is veel. Een programma als dit over blessurepreventie is nog nooit gemaakt.''



De 'controle groep' krijgt geen hulp bij het fit blijven. ,,Pas na afloop geven we hen ook toegang tot de site. Zo kunnen we later dit jaar concluderen of het online begeleiden een positief effect heeft op het voorkomen van blessures.''