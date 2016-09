Definitief einde Kledingbank Moerwijk na ontruiming

Vanmorgen bleek ook dat er sprake is van ruzie in de buurt. Op de ramen van de Kledingbank bleken beschuldigende posters te zijn geplakt in de stijl van Loesje. 'Diefstal: hij die een zaak die hem niet toebehoort, wegneemt, is schuldig aan diefstal', stond op een van de posters. Ondertekend door 'Louche'.



Greet Beumers zit er doorheen. De drijvende kracht achter de voedselbank, de kledingbank en de dierenvoedselbank laat de dagelijkse gang van zaken even over aan Patricia. ,,Ze staat op instorten. Het is ook niet niks om zo beschuldigd te worden door buurtgenoten en zelfs bedreigd. Het is een schande.''



Raadslid Lex Kraft van Ermel van Groep de Mos nam het eerder op voor de voedselbank. Kennelijk tot ergernis van buurtgenoten. Een poster op het pand spreekt de partij aan: 'Groep de Mos, laat de Foezelbank van Greet Beumer los!!! Louche'. Kraft van Ermel: ,,Er wordt hier een oude vete uitgevochten. De kwestie: van wie is de voedselbank. Treurig!'' verzucht hij vanmorgen. ,,Wat ik het ergste vind is dat mensen die van de voedsel- en kledingbank afhankelijk zijn, hier nu de dupe van worden.''