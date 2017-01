De 'verdachten' zijn vrijgesproken. Zware term voor een paar blootlopers die op de ligweide zijn aangehouden. Toch besloot het OM in 2013 dat de oude, vertrouwde plek voor naaktrecreatie in de Delftse Hout niet meer geschikt was voor blootloperij.



Waarom? Er was 'te veel veranderd' in het wandelgebied. Het zou er 'drukker' zijn geworden. Het gerechtshof was het met deze redenatie niet eens: de plek is dusdanig afgeschermd dat wie er loopt, dat willen en wetens doet. De argumentatie klopt dus van geen kanten en derhalve werd het arrest vernietigd. De zaak is terugverwezen naar de rechter. Tot die tijd kunnen de naaktrecreanten opgelucht ademhalen en het boeltje gewoon weer door laten luchten in Delft.



Da's mooi. Als je bloot wil lopen, moet je dat ook doen. Een geloof dat niet wordt beleden is geen geloof. Het probleem zit 'm uiteraard niet in de naakte mensen. Wat kan daar mis aan zijn? Als het niet de bedoeling is dat we bloot zouden zijn, waren we wel in veertigdelig grijs geboren. Nee, het is de Nieuwe Preutsheid. De verworven seksuele vrijheden uit de jaren zestig en zeventig zijn klakkeloos ingeleverd. De seksuele revolutie ligt in een spagaat.



Bloot wordt verward met seks. Onderbroekdouchen is regel, geen uitzondering. Vrouwentepels op Facebook? Verboden. Mannentepels niet. Naturisme sterft uit. Topless zonnen? Taboe. Zelfcensuur overwoekert de vrije wil. Amsterdamse ambtenaren mogen geen rokjes boven de knie dragen en op school beklagen ouders zich over de 'seksueel getinte' boeken van Ronald Giphart. Jan Wolkers is helemaal onbespreekbaar. De speelse tv-seksuologe dokter Corrie wordt door ouders verketterd en da's vreemd: iemand moet die kinderen toch uitleggen waar ze op internet allemaal naar kijken.



Het wordt tijd voor een tweede seksuele revolutie. Ik roep dan ook op tot een nieuwe beweging: Delfts Bloot. Eindelijk iets anders dan dat uitgesleten Delfts Blauw.