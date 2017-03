Demokwekerij helpt buitenlandse bedrijven

Zelf is hij net terug uit Thailand, waar hij samen met het Thaise ministerie van Landbouw een programma voor kennisoverdracht aan het opzetten is. Eerst de teelt in gang trekken en daarna blijven monitoren is de meest gangbare volgorde. ,,Ik steek samen met de partners uit het netwerk van Demokwekerij Westland veel tijd in het heel zorgvuldig, compact en begrijpelijk overbrengen van kennis'', zegt hij.



,,De getrainden zijn vaak universitair geschoold, maar er is op het gebied van tuinbouw heel veel kennis die zij niet hebben. Als je hoort hoe wij hier in Westland met elkaar over tuinbouw praten, dat is bijna codetaal. Dus in een land als Thailand moet ik dat heel begrijpelijk maken. Dat gaat verder dan alleen vertalen'', aldus de adviseur van Flynth.



Kritiek dat je andere landen niet wijzer moet maken dan ze zijn, wuift Hollaar pertinent weg. ,,Daar geloof ik absoluut niet in. Ik heb nog geen enkel steekhoudend argument gehoord waarom je dat niet zou moeten doen. Er zijn veel landen waar wij zitten, waar helemaal geen Nederlands producten heengaan. Het is gewoon een supergoede kans voor de Nederlandse tuinbouw om de kansen in opkomende markten te grijpen. Landen waar miljoenen mensen wonen. En dat kunnen we doen door kennis over te dragen, een nieuwe kans.''