Demonstratie tegen uitbreiding van Madurodam

Volgens de PvdD is de uitbreiding met 6.000 vierkante meter in de Scheveningse Bosjes 'een heilloos plan waarbij wederom kostbare natuur wordt opgeofferd voor economische belangen'.

Voetbalveld

Ter compensatie van het stuk verdwijnende bos wordt er in de omgeving meer groen gepland dan wettelijk vereist is. Ook krijgt het park zelf veel meer bomen, gras dan nu. Verder komt er een ecowall, een zogenaamde natuurmuur als nieuwe grens in het bos.

Voor partijen als GroenLinks en de Partij voor de Dieren is dat niet genoeg. Ze spreken er schande van dat 'een uniek stuk bos vernietigd wordt'. Dat kun je ook niet zomaar vervangen met nieuwe bomen verderop", mopperde GroenLinks-leider Arjen Kapteins. ,,Het is alsof je een stuk van een Rembrandt afsnijdt en daar een nieuw schilderij van maakt met nog een stukje erbij geplakt.''

Klaar

Parkdirecteur Joris van Dijk was juist heel blij dat het lange proces tot een goed einde lijkt te zijn gebracht: ,,Dit was geen 'walk in the park.'' Met overdekte paviljoens aan de kant van de Scheveningse Bosjes is zijn attractie klaar voor de komende tien, vijftien jaar, denkt hij.