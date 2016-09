Demonstraties voor en tegen Netanyahu in Den Haag

Bij aanvang van de demonstratie om 15.00 uur bij Noordeinde werd de politie bedankt. De voornamelijk ouderen en een aantal jongeren waarderen zeer dat agenten over hun waken. Het dankwoord kwam overigens enigszins als verrassing. ,,Nou dat maak je ook niet iedere dag mee'', aldus een van de dienders. De tientallen aanwezige mensen zongen liedjes en luisterden naar toespraken.



Onder de actievoerders waren ook een aantal christenen. Zo had een gebedsgroep uit Gouda een afvaardiging gestuurd om steun te betuigen aan de premier van Israël.



Geheim

De organisatie van de demonstratie hield lange tijd geheim waar de aanhangers van Netanyahu zich in Den Haag zouden verzamelen. ,,Omdat de groep die tegen de Israëlische regering is, zich zo bedreigend, intimiderend en agressief gedraagt, hebben we besloten dat het beter is ze niet te vertellen waar we zullen zijn'', zei organisator Sabrina Sterk eerder.



Tegenstanders van Netanyahu verzamelden zich om 16.00 uur voor Centraal Station om te demonstreren tegen de Israëlische premier. 'Free Palestina, Israël terrorist' en 'Netanyahu moordenaar', scandeerden de actievoerders.



De politie was rond 14.00 uur al in groten getale aanwezig op het stationsplein. Vijf ME-busjes, drie politiebusjes en groepjes agenten houden daar de boel in de gaten. Agenten rijden ook door het centrum heen en houden elkaar op de hoogte over de locatie van de demonstranten. Het protest voor Centraal duurt volgens de Facebookpagina van de organisatie tot 20.00 uur.