Den Haag bruist drie dagen lang met live-muziek

Sinds 2014 staat het Zuiderpark aan de vooravond van het grote Parkpop in het teken van Night at the Park. Een betaald muziekfestival (van 15.00 tot 22.30 uur) voor de doelgroep 30+ met toepasselijke namen als Paul Young, UB40, Level 42 en Garland Jeffreys. Nieuw is hier een Tribute Stage waar muzikale odes worden gebracht aan Fleetwood Mac, Queen, Bob Marley, de Bee Gees en Rod Stewart.

Het echte familiefestival volgt dan op zondag met vijf podia, ruim 30 optredens, een festivalmarkt en zoals gebruikelijk weer gratis toegankelijk. Paul Young is ook dan weer van de partij, alleen niet met zijn oude hitsuccessen als Come back and Stay, maar met zijn americana en tex mex-band Los Pacaminos.

De bekendste naam voor de generatie 40+ op Parkpop is Alison Moyet, de Britse popzangeres die in de jaren 80 miljoenen platen verkocht met singles als Is This Love? en That Ole Devil Called Love. De kinderen van Alison Moyet-fans kunnen onderwijl naar het optreden van het Rotterdamse hip hop- en r&b-ensemble Broederliefde.