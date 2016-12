Den Haag doneert gul voor straatmuzikant Chuck

Hagenaar Alexander Spoor, de helft van het duo Dit Is Normaal, postte tweede kerstdag een bericht op Facebook waarbij hij vrienden oproept geld te storten voor de bekende Haagse straatmuzikant omdat die ziek zou zijn. 'Meestal verdient Chuck wat extra tijdens de kerstdagen, maar dit jaar kreeg hij griep en kon hij de deur niet uit tijdens de feestdagen. Vandaag stond 'ie, ondanks het feit dat 'ie nog ziek is, toch weer op straat gitaar te spelen om aan het einde van de maand z'n huur te kunnen betalen,' schrijft Spoor.



Hard

Om het doneren makkelijk te maken, maakte Spoor zelfs kant en klare overschrijvingen van 1, 2 of 5 euro waar de gulle gever maar op hoeft te klikken. Blijkbaar leeft de kerstgedachte in Den Haag, want er wordt volop gestort en niet alleen door zijn vrienden. ,,Kleine en grote bedragen, ik ben er stil van,'' reageert Spoor. ,,Ik wilde eigenlijk mijn vrienden vragen om wat te doneren, ik sta hier van te kijken.''



Doneren kan tot en met donderdag. Spoor belooft de gevers vrijdag een overzicht met donaties te publiceren.