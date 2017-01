Den Haag drukbezocht in vakantie

,,We hebben écht een drukke decembermaand achter de rug", blikt Mieke Smid van Den Haag Marketing tevreden terug op de voorbije kerstperiode. Exacte cijfers kan zij nog niet geven, maar ze schat dat zo'n tien procent meer toeristen dan vorig jaar een uitje naar Den Haag planden.



Onder meer de rondleidingen in het verlichte Vredespaleis bleken een schot in de roos. ,,In een mum van tijd waren alle rondleidingen - ongeveer veertig stuks met elk twintig bezoekers - voor Peace Palace by Night uitverkocht", vertelt Smid. ,,Ook de tentoonstelling Hollanders in Huis in het Mauritshuis was populair, met soms wel 3.000 bezoekers op een dag. En het Kinderboekenmuseum spreekt van 'de drukste kerstvakantie ooit'."



Waarschijnlijk door het zachte decemberweer, trokken vakantievierders bovendien massaal naar het strand. Smid: ,,Het is drukker geweest dan andere jaren. Vooral de Pier, de vreugdevuren en de Nieuwjaarsduik waren geliefd."



Tandje bij

Waar velen genoten van vrije dagen, moesten koks, barmannen en serveersters juist een tandje bijzetten. Horecagelegenheden zaten twee weken lang stampvol. Patrick van Aller is eigenaar van Rootz in de Grote Marktstraat. ,,Nooit eerder hebben we het in december zó druk gehad tijdens de lunch en het diner", vertelt hij. ,,In de winkelstraat kon je je kont niet keren."



Andere geluiden zijn te horen rond het Plein. ,,Bij ons was de omzet lager dan verwacht", zegt voorzitter Ton Kroeze van ondernemersvereniging Pleinkwartier. ,,Zowel in mijn juweliers- als mijn antiekzaak viel de omzet tegen. Andere winkeliers in het gebied beamen dat het bij ons rustiger was dan normaal in december'', meent Kroeze.