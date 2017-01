'Den Haag dumpt afval vreugdevuren in zee'

Surfer Peter zag het gebeuren. Twee shovels van de schoonmaakdienst reden dinsdag de restanten van het Duindorpse vreugdevuur naar de kustlijn en mieterden het afval daar zo het water in.



Op de grens van land en zee lagen plots hopen smeulende as met spijkers, glasscherven en andere troep. Dit tot verbijstering van de Haagse surfer. ,,Ik zei nog tegen die lui: dit kan toch niet, dit doe je toch niet?''



Wel dus. En nog in opdracht van de gemeente ook, zo blijkt. Al jaren laat Den Haag de overblijfselen van de vreugdevuren schoonwassen door het water. Om daarna een 'beachcleaner' in te zetten en de duizenden achtergebleven spijkers met een magneet uit het zand te halen.



,,Maar als het eb en vloed is geweest lukt dat niet meer,'' moppert Hans van den Broek van surfschool Surfles.nl. ,,Die spijkers liggen dan al gauw 30 centimeter diep in het zand.'' Surfer Peter ziet het al misgaan: ,,Bij laag water woelt alles weer om. Zul je zien dat iemand in de zomer z'n dagelijkse zwemmetje maakt en terugkomt met een ongewenste piercing''.



Schandaal

Maar de bijzondere schoonmaakmethode van de gemeente is volgens de Haagse surfers niet alleen gevaarlijk. Wat te denken van al die smerige, smeulende as in het water, die troep in zee. ,,Dit is een milieudelict'', zegt Peter, die liever niet met zijn volledige naam in de krant wil. ,,En dus een grof schandaal.''



Volgens de gemeente wordt het strand goed schoongemaakt, nadat het smeulende as gedoofd is door de zee. Op de beschuldiging van milieuvervuiling kon gisteren niemand reageren.