Den Haag eist via advocaat minder Pokémon in Kijkduin

Den Haag vroeg onlangs aan app-bouwer Niantic van Pokémon Go om de badplaats 's avonds laat met rust te laten. Volgens het college van burgemeesters en wethouders is daar geen reactie op gekomen. 'Omdat een reactie uitbleef is een extern advocatenkantoor ingeschakeld dat eerder met dergelijke kwesties te maken heeft gehad,' schrijven b en w in antwoord op raadsvragen.



Pokémonpaal

Inwoners van Kijkduin vinden dat de gemeente Den Haag de Pokémonhype heeft aangewakkerd door deze zomer hun kustplaats de titel van Pokémonhoofdstad te geven en een speciale Pokémonpaal op het strand te plaatsen. Er wordt geklaagd over lawaai, wildplassen en storingen van het telefoon. Bovendien trekken de Pokémonjagers gewoon beschermd natuurgebied in de duinen in.



Om de overlast te beperken heeft de gemeente delen van de duinen afgezet en staan er meer mobiele toiletten en afvalbakken.