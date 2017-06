Den Haag elke maand in gesprek met de ‘buren’

Jongeren tot 18 jaar gratis naar De Parade

23 juni Vandaag start het grootste rondreizende theaterfestival De Parade in Rotterdam. In het Museumpark in de Maasstad kunnen jong en oud kiezen uit tachtig theater-, dans- en muziekvoorstellingen. Van vrijdag 7 juli tot en met zondag 16 juli staat het theaterdorp in Den Haag.