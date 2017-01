Den Haag gaat vervuilende dieselbusjes weren

Het is de ergernis van elke terrasbezoeker. Zit je 's morgens net lekker aan je koffie op het Plein, komt er uitgerekend dan een koelwagen met draaiende motor z'n waar lossen. Ook de stoet aan bestelbusjes lijkt soms eindeloos.



Daarnaast zijn al die vrachtwagens in de stad niet bepaald gezond. Wat heet, 95 procent van de 300 voertuigen die het Plein en de Boulevard in Scheveningen dagelijks aandoet rijdt op diesel, zo blijkt uit recent onderzoek.



Bundelen

De afgelopen maanden zijn de vervoerbewegingen in de Haagse binnenstad en op Scheveningen in kaart gebracht. Verreweg de meeste leveranciers kwamen met slechts één zending naar hun bestemming. ,,En daar zit hem nu net het probleem'', zegt Veronique Meines van onderzoeksbureau Connekt, dat de inventarisatie voor Den Haag uitvoerde. ,,Als ondernemers en leveranciers zouden afspreken om meer zendingen te bundelen, zou het aantal vervoerbewegingen drastisch afnemen. En dat heeft natuurlijk direct gevolgen voor de luchtkwaliteit.''



Bovendien is er sinds kort een stok achter de deur. Over acht jaar mogen vervuilende busjes Den Haag niet meer in, zo is de uitwerking van het vorig jaar afgesloten klimaatakkoord. ,,Dat betekent niet alleen minder, maar ook schonere voertuigen.''



Proef

Den Haag begint binnenkort al een proef waarbij voor elektrische voertuigen de venstertijden (de tijd waarbinnen goederen mogen worden geleverd) worden verruimd. ,,Daarnaast denkt het rijk aan een plan om aan de rand van de stad een overslagstation te bouwen waar alle goederen op elektrische busjes worden overgeladen. Dan ben je in een klap van heel veel vervuilende busjes af.''



Niet alleen omwonenden en terrasbezoekers hebben baat bij minder voertuigen in het Haagse centrum, betoogt Meines. ,,Hoe minder busjes de straat blokkeren, hoe sneller een levering is afgehandeld. Dat scheelt zowel leveranciers als ontvangende ondernemers veel tijd en geld.''