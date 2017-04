Den Haag #handinhand tegen homogeweld

De protesttocht is naar aanleiding van de mishandeling van het Arnhemse stel Jasper en Ronnie. De getrouwde mannen liepen afgelopen weekend na een gezellige stapavond in Luxor-live hand in hand over straat. Deze 'intieme' handeling werd echter door een groep jonge jongens niet gewaardeerd: zowel Jasper als Ronnie werden in elkaar geslagen. Ronnie werd dusdanig hard met een betonschaar geslagen dat zijn tanden bij de wortels afbraken.



Verontwaardiging

De mishandeling leidde tot veel verontwaardiging. Presentatrice Barbara Barend riep iedereen op om foto's te plaatsen op social media waarop twee mannen of twee vrouwen hand in hand lopen. De hashtag #handinhand werd massaal gebruikt.



In Amsterdam wordt deze avond om 19.00 uur een hand-in-handmars richting de Dam gelopen. Gaydenhaag.nl roept Hagenaars hetzelfde te doen. Ze vragen iedereen om aanstaande zaterdag vanuit hun favoriete café hand in hand het Plein op te lopen tussen 16.45 en 17.30 uur.

'Solidair met Arnhem' schrijft de organisatie op Facebook.



'Kom ook in actie. Laat ook jouw café meedoen en deel dit op facebook.

Doet jouw kroeg ook mee? Meld dit via info@gaydenhaag.nl. Wij maken een lijst met deelnemers bij dit evenement.'