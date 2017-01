‘Den Haag heeft ons besodemieterd met die windmolen'

Cees Wennekers spreekt over ‘dat pestpokkending’. Hij woont in de De Ruyterstraat in Leidschendam-Voorburg en doelt op de windturbine die niet ver van zijn huis is geplaatst en waarvan hij door de schaduw van de wieken last heeft in zijn woonkamer. ,,De gordijnen dichtdoen, heeft geen zin. Het schijnt er zo doorheen”, vertelt Wennekers. ,,Het is vreselijk. We worden er compleet gek van.”



Wennekers is een van de ruim honderd mensen die woensdagmiddag voor het hek van CEVA Logistics verzamelen om tegen de windmolen te protesteren. Het tijdstip voor het verzet is niet zo maar gekozen: de turbine zou op het terrein van het bedrijf officieel in gebruik worden genomen. De plechtigheid gaat echter op het laatste moment niet door, omdat ‘het gevaarte’ van 97 meter nog niet naar behoren zou werken. De molen draait ook niet.



Opmerkelijk genoeg kregen de omwonenden gistermorgen een brief in de bus waarin stond dat de opening was uitgesteld. Mogelijk wilden de organisatoren daarmee bewerkstelligen dat de protestbijeenkomst voor de deur ook zou worden geschrapt. Maar de mensen staan er toch. Mét veel spandoeken, voornamelijk gericht tegen de gemeente Den Haag. De molen staat nog net op Haags grondgebied, maar inwoners van Leidschendam-Voorburg hebben er het meeste last van. ,,Den Haag heeft ons gewoon besodemieterd!”, roept Wennekers met gebalde vuist.