Den Haag hengelt naar prestigieuze conferentie

De twee steden hebben zich gezamenlijk kandidaat gesteld om het congres binnen te hengelen. EuroScience Open Forum is het grootste multidisciplinaire wetenschappelijke bijeenkomst van Europa. Ongeveer 4000 wetenschappers komen op de tweejaarlijkse bijeenkomst af. Samen met het Italiaanse Triëst zijn Den Haag en Leiden in de race. Het volledige bidbook moet voor 15 juni worden ingeleverd. Later dit jaar wordt het congres definitief toegewezen.



Als Leiden en Den Haag de conferentie mogen organiseren, zijn ze ook een jaar lang 'Europese wetenschapsstad'. De organisatie denkt dat de conferentie de regio zo'n zes miljoen euro kan opleveren. 'Zowel in Kopenhagen, als Dublin bleek dat het aantal bezoekers aan de stad meer dan verdubbelde in het jaar dat de stad was uitgeroepen tot 'wetenschapsstad'. Ook kwamen de steden veel meer dan andere jaren 'prime time' in het nieuws', zo stellen de initiatiefnemers van het plan.