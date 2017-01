Den Haag is goedkoop voor huiseigenaar én huurder

Zowel huurders als huizenbezitters zijn in Den Haag goedkoper uit dan vorig jaar. Het gaat om enkele euro's, maar toch: van de 38 grootste steden laat de helft de rioolheffing of de afvalstoffenbelasting juist stijgen.

Vandaar dat Den Haag nu in de top 10 van goedkoopste gemeenten staat als het gaat om woonlasten van huurders. Een gezin is hier 284 euro kwijt. Ter vergelijking: in Zoetermeer betaalt eenzelfde huishouden 350 euro, in Westland 386 euro en in Delft 390 euro, blijkt uit een overzicht van onderzoeksbureau Coelo.



Huizenbezitters zijn (relatief) nog beter af in Den Haag. Wat heet: voor het vierde achtereenvolgende jaar is op de ranglijst van het Coelo geen enkele gemeente te vinden die lagere woonlasten in rekening brengt.

De regionale verschillen zijn nog groter dan bij huurders. Zo rekent Delft - als allerduurste gemeente - een gezin met een gemiddeld koophuis bijna 846 euro aan onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Dat is bijna 300 euro meer dan Den Haag vraagt.