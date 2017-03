Den Haag is hippe cocktailbar rijker

Even Vragen Aan Al zingend de Nederlandse taal leren

18:11 Iedereen die de Nederlandse taal (beter) wil leren of gewoon ongegeneerd Hollandse hits wil meeblèren, is volgende week vrijdag welkom in Pakhuis De Règâh aan de Hoefkade in Den Haag. Edgar Neo verzorgt daar op 31 maart het evenement 'Zing Nederlands Met Me.'